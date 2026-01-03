Liste d’attesa i numeri Servizi aumentati del 7% | Sfidiamo le criticità

Le liste d’attesa rappresentano una sfida costante nel settore sanitario, accentuata dalla recente crescita del 7% dei servizi offerti. Dalla pandemia ad oggi, affrontare le criticità legate ai tempi di attesa è diventato essenziale per garantire un’assistenza più efficace e accessibile. Analizzare i numeri e le strategie adottate permette di comprendere meglio l’evoluzione del sistema e le azioni necessarie per migliorare la qualità delle prestazioni.

Se si parla di sanità, dal Covid in poi è ormai fisiologico toccare l'argomento delle liste d'attesa. Nel 2024 l' azienda Usl di Reggio, su impulso di decisioni prese a livello regionale, ha adottato strategie specifiche e finalizzate proprio a rendere più snella la mole di richieste. Tra queste rientrano le pre-liste, una sorta di anticamera della lista d'attesa dove un utente se vuole può farsi inserire per poi essere ricoloccato alla prima occasione possibile; o ancora, era previsto un allargamento dei servizi (nelle ambizioni era del 20%) per dare appunto più spazio alla domanda di accertamenti.

