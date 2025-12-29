Menchetti | Fondazione Guido d’Arezzo | quale successione al vertice?

Il consigliere comunale Michele Menchetti ha depositato un’interrogazione scritta il 27 dicembre per chiedere chiarimenti sulla successione alla guida della Fondazione Guido d’Arezzo, a seguito dell’annuncio che l’attuale direttore lascerà l’incarico a febbraio per assumere la direzione dei teatri di Pistoia. La questione riguarda il futuro management dell’ente e le modalità di nomina del nuovo direttore.

Nota del consigliere comunale Michele Menchetti.“Il futuro della Fondazione Guido d’Arezzo è oggetto di una mia interrogazione a risposta scritta depositata lo scorso 27 dicembre, dopo la notizia che l’attuale direttore lascerà l’incarico a febbraio per andare a dirigere i teatri di Pistoia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

