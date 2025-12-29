Menchetti | Fondazione Guido d’Arezzo | quale successione al vertice?
Il consigliere comunale Michele Menchetti ha depositato un’interrogazione scritta il 27 dicembre per chiedere chiarimenti sulla successione alla guida della Fondazione Guido d’Arezzo, a seguito dell’annuncio che l’attuale direttore lascerà l’incarico a febbraio per assumere la direzione dei teatri di Pistoia. La questione riguarda il futuro management dell’ente e le modalità di nomina del nuovo direttore.
Nota del consigliere comunale Michele Menchetti.“Il futuro della Fondazione Guido d’Arezzo è oggetto di una mia interrogazione a risposta scritta depositata lo scorso 27 dicembre, dopo la notizia che l’attuale direttore lascerà l’incarico a febbraio per andare a dirigere i teatri di Pistoia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Arezzo “Capitale della Coralità”: torna il Concorso Polifonico Guido d’Arezzo
Leggi anche: Trionfo del Gruppo Vocale Garda Trentino al Concorso “Guido d’Arezzo” 2025
La mostra permanente di Matteo Raciti allestita in una sala dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano rientra nel percorso di visita guidata Sorella Follia programmata mensilmente dalla Fondazione. Prossima visita guidata Sabato 31 gennaio 2026. Pren - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.