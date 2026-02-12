L' intervista | Blind | Saremo è un sogno che si realizza Ponte San Giovanni con me sul palco dell' Ariston

Blind, il rapper di Ponte San Giovanni, torna a casa per il Festival di Sanremo. Lo ha detto chiaramente: “Saremo è un sogno che si realizza”. Per lui, il palco dell’Ariston è più di una tappa, è il punto di partenza di tutto. Nato e cresciuto tra le strade di Ponte San Giovanni, Blind ha portato con sé un pezzo della sua città, tatuato anche sulla testa, e lo porterà sul palco più importante d’Italia. È partito dalla strada, dagli amici con cui è cresciuto, e ora si prepara a conquistare il pubblico in

Ponte San Giovanni se lo porta tatuato sulla testa e se lo porterà al Festival di Sanremo. È partito da lì, “dalla strada, dagli amici con cui sono cresciuto e con cui ho cominciato”, Blind ovvero Franco Popi Rajan. Rapper perugino da un grande palco all’altro per portare la sua musica. Prima X Factor e ora l’Ariston. Sarà in gara tra le nuove proposte insieme a El Ma e Soniko. El Ma anche lei scoperta da X Factor nel 2024 e Soniko, dj con cui Blind ha iniziato a lavorare al pezzo con cui saranno in gara, “Nei miei Dm”. “Abbiamo iniziato a lavorare insieme al pezzo, ma ci siamo resi conto che mancava qualcosa”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

