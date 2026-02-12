L' intervista | Blind | Sanremo è un sogno che si realizza Ponte San Giovanni con me sul palco dell' Ariston

Blind, il rapper di Ponte San Giovanni, si prepara a salire sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. L’artista, cresciuto tra amici e strada, ha raccontato che per lui questa è una grande occasione, un sogno che si avvera. Nato e cresciuto a Ponte San Giovanni, ora si trova a vivere un momento importante della sua carriera, pronto a fare il suo debutto sul grande palco della musica italiana.

Ponte San Giovanni se lo porta tatuato sulla testa e se lo porterà al Festival di Sanremo. È partito da lì, “dalla strada, dagli amici con cui sono cresciuto e con cui ho cominciato”, Blind ovvero Franco Popi Rajan. Rapper perugino da un grande palco all’altro per portare la sua musica. Prima X Factor e ora l’Ariston. Sarà in gara tra le nuove proposte insieme a El Ma e Soniko. El Ma anche lei scoperta da X Factor nel 2024 e Soniko, dj con cui Blind ha iniziato a lavorare al pezzo con cui saranno in gara, “Nei miei Dm”. “Abbiamo iniziato a lavorare insieme al pezzo, ma ci siamo resi conto che mancava qualcosa”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Carlo Conti ha annunciato i primi nomi dei comici che saliranno sul palco dell'Ariston durante la prossima edizione del Festival.

