Luca Zaia ha vissuto con grande emozione l’apertura dei Giochi Olimpici invernali a San Siro. Il governatore del Veneto ha detto di aver sempre sognato di vedere il suo sogno realizzato in un evento così importante, battendo anche lo scetticismo iniziale. “A San Siro il mio sogno si realizza”, ha affermato, sottolineando quanto questa giornata lo abbia coinvolto profondamente. Zaia ha confessato di aver saputo fin dall’inizio che sarebbe stato difficile contenere le emozioni di fronte a una cerimonia così grande.

Luca Zaia* Sapevo che, di fronte alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali, avrei messo a dura prova le mie emozioni: le Olimpiadi ti colpiscono sempre, a prescindere da che osservatorio le guardi. Ma esserci, a San Siro, e vedere con i miei occhi quello che stava accadendo, quello che abbiamo sognato, inventato e realizzato, è stata un’emozione unica. Io queste Olimpiadi le ho sognate da bambino: lo sci, la neve, il ghiaccio. E il bob, soprattutto. Quanti bambini della mia generazione non hanno desiderato sentirsi campioni su un bob di plastica rossa? I DOSSIER Forse è anche per questo che, mentre lo stadio di riempiva di musica e colore, mi è passato davanti un “film”: un flashback di tutto quello che è servito per arrivare fin lì. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Zaia: «A San Siro il mio sogno che si realizza. Battuto anche lo scetticismo»

Approfondimenti su San Siro Zaia

Il Foggia torna nelle mani dei suoi tifosi, con Casillo e De Vitto pronti a guidare il club verso un nuovo capitolo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Siro Zaia

Argomenti discussi: Zaia: A San Siro il mio sogno che si realizza. Battuto anche lo scetticismo; Paccheri, cotoletta e valori olimpici: i leader alla cena di gala prima dei Giochi. Vance a Zaia: Sei un ragazzo forte; Capi di Stato, feste e disagi. Città off limits e il clou domani: la fiaccola arriva a San Siro; Milano-Cortina 2026, la cerimonia d'apertura: Mattarella dichiara ufficialmente aperti i Giochi | Accesi i bracieri.

Milano Cortina, alla cerimonia a San Siro attesi i big del mondo: da Mattarella a Guterres, ecco chi ci saràDopo il pranzo e il discorso agli atleti azzurri, San Siro aspetta il capo di Stato Sergio Mattarella nella tribuna d’onore. Al centro e in prima fila. Ma non ci sarà soltanto il presidente della Repu ... ilsole24ore.com

Olimpiadi Milano-Cortina, la cerimonia di apertura a San Siro ruota sul dialogo uomo-natura. Balich per la regia, Matilda De Angelis primo ospite svelato«A Sala, Fontana e Zaia va la mia gratitudine, perché nel presentare la candidatura uno dei valori aggiunti era avere la cerimonia inaugurale a Milano e in uno stadio come San Siro». Sono le parole di ... milano.corriere.it

Reali e capi di Stato ieri sera a San Siro nella tribuna d'onore accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la premier Giorgia Meloni facebook

Una notte magica a San Siro. Dopo oltre sei anni di lavoro e di impegno di tutte le istituzioni coinvolto, le Olimpiadi invernali di @milanocortina26 sono arrivate. A dare il via ai giochi una cerimonia emozionante, elegante e immaginifica, sospesa tra la nostra st x.com