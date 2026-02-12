L' intervento ?la seconda operazione la ripresa | così Brignone è rinata in un meno di un anno

Fede Brignone torna a vincere dopo un lungo percorso di sofferenza e rinascita. La seconda operazione e il recupero sono stati duri, ma alla fine sono valsi la pena. A Cortina, in meno di un anno, ha conquistato il primo posto, dimostrando che la determinazione può superare qualsiasi ostacolo.

Dopo il terribile incidente del 3 aprile 2025, durante il gigante agli assoluti all’Alpe Lusia, c’era una frase chiave per definire il futuro, agonistico ma prima di tutto personale, di Federica Brignone: «Bisogna fare presto». Tambureggiava nella testa del dottor Andrea Panzeri, coordinatore dell’équipe medica della Federazione Italiana Sport Invernali, mentre saliva in auto a Lione per precipitarsi a Milano alla clinica La Madonnina, dove la sciatrice sarebbe stata portata per l’intervento. Il «dott» (lo chiamano così) aveva avuto modo di conoscere l’entità del danno riportato dalla campionessa azzurra — frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del legamento crociato — e gli era scappato uno sconsolato «non ci posso credere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'intervento, ?la seconda operazione, la ripresa: così Brignone è rinata in un meno di un anno Approfondimenti su Brignone Cortina Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio: “Chiudo l’anno così” Mara Venier termina il 2025 con un intervento all'occhio. «Finiamo l'anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest'anno» Concludiamo questo anno con riflessione e serenità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Brignone Cortina Argomenti discussi: L’impatto della Direttiva Red III secondo Cortexa; Intervento in Puglia: creata una seconda pelle sintetica con tecnologia avanzata; Lindsey Vonn, seconda operazione per prevenire complicazioni; Si sente male al ristorante, il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi salva commensale - FoggiaToday. L'intervento, la seconda operazione, la ripresa: così Briglione è rinata in un meno di un annoUn viaggio lunghissimo, pieno di dolore e resilienza, quello che ha portato Fede al trionfo di Cortina. I medici: «Adesso proviamo una grande emozione» ... msn.com L'impresa di Brignone, ora altri azzurri a caccia di medaglie. Segui la diretta delle Olimpiadi - facebook.com facebook Federica #Brignone si è iscritta al gigante di martedì a Plan de #Corones, segnando il rientro alle competizioni dopo il grave incidente della scorsa primavera in #Trentino. Reduce da più interventi chirurgici e da una lunga riabilitazione, l’azzurra si è allenat x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.