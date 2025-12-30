Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio | Chiudo l’anno così

30 dic 2025

Mara Venier termina il 2025 con un intervento all'occhio. La conduttrice di Domenica In ha condiviso su Instagram di aver subito un nuovo trattamento, ringraziando il dottor Andrea Cusumano per l’assistenza. L’artista ha scelto di comunicare questa fase di recupero in modo discreto e sobrio, evidenziando l’importanza di prendersi cura della salute anche nei momenti di fine anno.

(Adnkronos) – "Finiamo l'anno così.". Mara Venier chiude il 2025 con un nuovo intervento all'occhio. La conduttrice di Domenica In pubblica una storia sul proprio profilo Instagram, dopo l'ultima procedura a cui si è sottoposta in clinica, e ringrazia il professor Andrea Cusumano che ha eseguito l'intervento. Mara Venier soffre di maculopatia e si è . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

