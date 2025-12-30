Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio | Chiudo l’anno così
Mara Venier termina il 2025 con un intervento all'occhio. La conduttrice di Domenica In ha condiviso su Instagram di aver subito un nuovo trattamento, ringraziando il dottor Andrea Cusumano per l’assistenza. L’artista ha scelto di comunicare questa fase di recupero in modo discreto e sobrio, evidenziando l’importanza di prendersi cura della salute anche nei momenti di fine anno.
(Adnkronos) – "Finiamo l'anno così.". Mara Venier chiude il 2025 con un nuovo intervento all'occhio. La conduttrice di Domenica In pubblica una storia sul proprio profilo Instagram, dopo l'ultima procedura a cui si è sottoposta in clinica, e ringrazia il professor Andrea Cusumano che ha eseguito l'intervento. Mara Venier soffre di maculopatia e si è . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: ?? Mara Venier Si Opera all’Occhio: “Dopo Domenica In, Vado a Fare l’Intervento”
Leggi anche: Mara Venier compie 75 anni, com'è cambiata: le nozze a 17 anni, l'intervento all'occhio, il tatuaggio con il nipote e l'amore per Nicola Carraro
Mara Venier in ospedale, il video che allarma i fan: “Finiamo l’anno così”, cosa è successo - La conduttrice si sarebbe sottoposta all’ennesimo intervento all’occhio (l’ultima operazione risaliva al mese scorso): cos'è successo, il messaggio sui social ... libero.it
L’anno complicato di Mara Venier si chiude in ospedale: “speriamo sia davvero la fine” - Una storia pubblicata sui social da Mara Venier fa preoccupare tutti i suoi fan : la conduttrice è di nuovo in ospedale ... ultimenotizieflash.com
Mara Venier in ospedale, video allarma i fan: cos’è successo e come sta/ “Speriamo che sia davvero la fine” - Mara Venier in ospedale, video allarma i fan: cos'è successo e come sta: "E finiamo l'anno così, speriamo che sia davvero la fine" ... ilsussidiario.net
Mara Venier condivide una storia che non ha bisogno di spiegazioni. Un problema all’occhio, una medicazione evidente e parole che raccontano più di qualsiasi discorso: “Finiamo l’anno così, buon anno a tutti, speriamo che sia davvero la fine di que - facebook.com facebook
Mara Venier: «Il figlio perso con Arbore un grande dolore. Il provino per Tinto Brass La moglie mi chiese una cosa, rifiutai» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.