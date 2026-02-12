Lingua Blu | 21 milioni per gli allevatori ma serve una strategia a lungo termine contro il virus

Il governo ha stanziato 21 milioni di euro per aiutare gli allevatori colpiti dalla Lingua Blu. I fondi arrivano in fretta, ma gli esperti avvertono: serve un piano a lungo termine per combattere davvero il virus. Nel frattempo, gli allevatori aspettano risposte chiare e strategie chiare, mentre i container con i primi aiuti iniziano a muoversi verso le aziende colpite.

Lingua Blu, Sbloccati 21 Milioni per gli Allevatori: Una Terapia d’Urgenza, Ma Serve una Strategia di Lungo Termine. Una boccata d’aria per gli allevatori italiani colpiti dalla lingua blu: il governo ha sbloccato 21 milioni di euro per il risarcimento dei danni, una misura attesa da tempo per un settore messo a dura prova da una malattia virale che minaccia la produzione zootecnica e la sicurezza alimentare del Paese. L’annuncio, dato da Coldiretti, arriva in un momento di crescente preoccupazione per l’impatto economico e sanitario della diffusione del virus, soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lingua Blu

Ultime notizie su Lingua Blu

