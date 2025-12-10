Le rinnovabili e la spesa energetica Serve meno burocrazia e una visione a lungo termine

Le energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, hanno subito un’evoluzione significativa negli ultimi 15 anni, rivoluzionando il settore. Tuttavia, la crescita è stata accompagnata da sfide normative e burocratiche che rallentano lo sviluppo. Per un futuro sostenibile, è fondamentale semplificare le procedure e adottare una visione a lungo termine, incentivando investimenti e innovazione nel settore energetico.

«Il fotovoltaico negli ultimi 15 anni ha avuto un’evoluzione che ha rivoluzionato la tecnologia. C’è stato il picco del conto energia e dopo l’euforia si è iniziato con dei passi indietro normativi. Nel 2012 fino a pochi anni è andato a meno un gigawatt l’anno per potenza installata. Un po’ di spazio si è avuto con le batterie, di taglia piccola, residenziali, grazie al superbonus. Ora si viaggia sui 42GW installati, ma occorre raddoppiare entro il 2030 ». Queste le parole di Laura Onnis (vicepresidente di Italia Solare, in un confronto con Simone Togni (presidente di ANEV) e Claudia Meloni (Responsabile di progetto di ENEA), sul tema “Come ridurre la spesa energetica attraverso lo sviluppo delle rinnovabili” a La Scossa, evento realizzato da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Energia Pichetto apre lo sportello e rilancia le rinnovabili - Zazoom Social News

Bonus imprese novembre 2025 per quali incentivi si può presentare domanda - Zazoom Social News

Fossili e rinnovabili: serve il mix energetico - Dopo le prime retromarce europee sul Green Deal arriva un nuovo bagno di realtà per l'ambientalismo ideologico da parte dell'Agenzia Internazionale dell'energia che ha pubblicato ieri il rapporto ... Segnala ilgiornale.it

Claudio Descalzi: Europa in crisi energetica, serve complementarietà tra rinnovabili e nucleare - Sul fronte dell'energia e dei suoi prezzi, "il problema dell'Europa non è certo Trump. Riporta quotidiano.net

Energie rinnovabili e competenze tecniche: scopri la formazione PV Experts Vai su Facebook