Abbattimento del lupo? Inutile persino per gli allevatori ma alcuni politici fanno carriera così | le associazioni contro il declassamento

Le associazioni ambientaliste si sono fatte sentire con forza contro il progetto di declassare la tutela del lupo. Enpa, Lav, Lndc Animal Protection, Wwf Italia e Fondazione Capellino hanno chiesto al Senato di fermare questa strada, definendola priva di fondamenti scientifici e giuridici. Secondo loro, questa decisione potrebbe mettere a rischio la biodiversità e complicare i rapporti tra gli allevatori e la fauna selvatica. Le associazioni puntano il dito contro una scelta che, a loro avviso, sembra più politica che basata su dati concreti.

Le associazioni Enpa, Lav, Lndc Animal Protection, Wwf Italia e Fondazione Capellino chiedono al Senato della Repubblica di fermare il percorso che porta al declassamento della tutela del lupo, giudicata "una scelta priva di basi scientifiche e giuridiche e potenzialmente devastante per la biodiversità e la convivenza nei territori". Al termine della conferenza stampa a Palazzo Madama, le associazioni hanno indicato cinque richieste per affrontare il tema della presenza del lupo in Italia: moratoria immediata sul declassamento, intervento del ministro dell'Agricoltura sulle Regioni per la prevenzione delle predazioni, applicazione della legge 2811991 per la prevenzione del randagismo, rifusione integrale dei danni agli allevatori, campagna nazionale su etologia e convivenza.

