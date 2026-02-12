L’ingresso nella deep-tech La svolta della Boldrocchi

#Boldrocchi-Ing L’azienda Boldrocchi, storica del territorio e punto di riferimento internazionale, ha annunciato il suo ingresso nel mondo della deep-tech. La mossa mira a innovare i propri prodotti e servizi, puntando su tecnologie avanzate per migliorare la gestione dell’aria, del calore e dell’ambiente. L’obiettivo è rafforzare la posizione sul mercato globale e rispondere alle sfide della sostenibilità.

È una delle aziende storiche del territorio, punto di riferimento a livello internazionale nell'ingegneria, produzione e fornitura di soluzioni industriali avanzate per la gestione dell'aria, del calore e dell'ambiente. Ora è entrata anche nel mondo delle deep-tech, ossia quelle imprese che usano tecnologie di frontiera, fondate su scoperte scientifiche o innovazioni ingegneristiche, per creare nuove applicazioni che possono avere un impatto profondo sulla vita delle persone e della società. La Boldrocchi di Biassono, attiva in Brianza dai primi del '900, è diventata parte di BeDimensional, una startup italiana specializzata nella produzione di cristalli bidimensionali a pochi strati atomici e nella creazione di soluzioni innovative basate su questi materiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'ingresso nella deep-tech. La svolta della Boldrocchi

