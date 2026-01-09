Ces 2026 l’Italia punta su scienze della vita e AI per portare il deep tech sul mercato globale

L’Italia si prepara a partecipare al CES 2026, focalizzandosi su scienze della vita e intelligenza artificiale. L’obiettivo è promuovere il trasferimento delle tecnologie deep tech sul mercato globale, valorizzando le competenze nazionali e favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative. Questa presenza rappresenta un passo strategico per rafforzare il ruolo del nostro Paese nel panorama internazionale dell’innovazione tecnologica.

Scienze della vita e intelligenza artificiale guidano la corsa dell'innovazione italiana al CES 2026. La terza giornata del Padiglione Italia, organizzato da Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha messo in evidenza un punto chiave: la capacità di trasformare ricerca scientifica di alto livello in soluzioni industriali pronte per il mercato globale. All'interno dell'Eureka Park, le 51 startup della missione nazionale presidiano i territori più avanzati del deep tech, con applicazioni che spaziano dalla salute al benessere, fino alla trasformazione dei media digitali.

