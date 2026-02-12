Netanyahu, dopo aver firmato ieri, entra ufficialmente nel Consiglio per la Pace di Donald Trump. L’ex premier israeliano si presenta ora come membro del team di Trump, ma le cose non sembrano così semplici. Durante un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, Netanyahu ha già trovato qualche freno. Trump, infatti, sembra voler frenare le ambizioni di Netanyahu, almeno per ora. La strada verso un ruolo più deciso nel nuovo progetto di pace resta ancora tutta da scrivere.

Incontrando il segretario di stato americano Marco Rubio, Benyamin Netanyahu con una firma ieri è entrato ufficialmente a far parte del Consiglio per la Pace di Donald Trump. E potrebbe tornare negli Usa la prossima settimana per partecipare alla prima riunione operativa del Consiglio (sempre senza fondi per Gaza). Il premier israeliano ha pensato di presentarsi con questo regalo all’incontro con il presidente Usa, anche se a lui importa nulla o quasi di questo organismo. Lo ritiene un giocattolo nelle mani del tycoon. E rispedirebbe volentieri al mittente anche l’accordo di cessate il fuoco a Gaza che ha dovuto digerire lo scorso ottobre su pressione della Casa bianca. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’ingresso nel Board non basta Trump frena Bibi, per ora

Approfondimenti su Bibi Trump

Durante il forum di Davos, si è delineato uno scenario di negoziati complessi, tra cui lo scongelamento di beni negli Stati Uniti in cambio di fondi per Gaza.

Giorgia Meloni ha dichiarato che l’adesione al Board of Peace, promosso da Donald Trump per affrontare la crisi nella Striscia di Gaza, presenta incompatibilità costituzionale per l’Italia.

