Durante il forum di Davos, si è delineato uno scenario di negoziati complessi, tra cui lo scongelamento di beni negli Stati Uniti in cambio di fondi per Gaza. Contestualmente, si discute dell’ingresso di Trump nel Board, con Putin coinvolto in trattative che riflettono le tensioni geopolitiche attuali. La partecipazione di Orban ha segnato un momento chiave nella scena europea, evidenziando le dinamiche di potere e alleanze in evoluzione.

A Davos, alla resa dei conti nella famiglia europea, l’unica firma è stata quella del premier ungherese Orban. Il magiaro entrerà nel Board of Peace, l’organismo alternativo alle Nazioni Unite creato e promosso da Trump per la gestione di Gaza, giudicato incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite dal presidente del Consiglio europeo Costa. In Svizzera, insieme ad Orban, hanno aderito oltre 20 Paesi, ma non Londra, che si è fermata per l’invito esteso dal repubblicano anche al presidente Putin. Trump vuole l’omologo russo al tavolo della ricostruzione della Striscia – una proposta che è ora al vaglio del ministero degli Esteri della Federazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo scongelamento dei beni negli Usa in cambio di soldi per Gaza: così Putin tratta l’ingresso nel Board di Trump

Gaza, Putin accetta l’invito di Trump a entrare nel Board of PeaceVladimir Putin ha accettato l'invito di Donald Trump a partecipare al ‘Board of Peace’, un organismo creato per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e promuovere la risoluzione di conflitti globali.

Netanyahu punta il dito contro gli Usa: “Board of peace per Gaza è ostile a Israele”. Trump lo invita nel comitatoIl primo ministro israeliano Netanyahu critica gli Stati Uniti per la composizione del

Argomenti discussi: Il giochetto dell’ex Kgb | Putin ha una nuova leva per manipolare Trump, è il Board of Peace.

