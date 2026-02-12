Lingotti d’oro tra i rifiuti | l’incredibile recupero dei carabinieri a Porto Cesareo

I carabinieri di Porto Cesareo hanno recuperato venti lingotti d’oro nascosti tra i rifiuti a Torre Lapillo. Un cittadino aveva perso il cofanetto con l’oro, del valore di circa 120 mila euro, gettandolo per errore insieme ai rifiuti. I militari, intervenuti dopo la segnalazione, hanno trovato i lingotti tra la spazzatura, evitando che finissero definitivamente in discarica. Ora stanno cercando di rintracciare il proprietario.

