L’inferno di Eleonora Palmieri ascoltata per 4 ore dalla polizia Sequestrato il cellulare

La polizia ha ascoltato per quattro ore Eleonora Palmieri, coinvolta nell’incendio al Le Constellation. Durante l’interrogatorio, le hanno sequestrato il cellulare e le hanno posto molte domande sulla notte in cui il locale è stato avvolto dalle fiamme. Nel frattempo, testimoni raccontano di un’immensa paura mentre il fumo e il fuoco si diffondevano rapidamente nel sotterraneo, creando un inferno inaspettato per chi si trovava lì.

di Francesco Zuppiroli L’inferno in un istante. Prima le persone che urlano e si accalcano per sfuggire al fuoco che senza sosta divora metri quadrati di sotterraneo, trasformando il piano -1 del Le Constellation in una trappola mortale. Poi, il fumo, che raggiunge la veranda e "una lingua di fuoco" che la colpisce e travolge. Sono solo immagini. Alcuni degli stralci tremendi della testimonianza fiume resa martedì mattina da Eleonora Palmieri agli investigatori dello Sco di Roma su quanto accaduto a Crans-Montana la sera di Capodanno. La veterinaria 29enne originaria di Cattolica è una dei sopravvissuti all’incendio in Svizzera, che ha ucciso 41 persone (di cui sei italiani) e ferite altre 115. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Eleonora Palmieri ha raccontato in modo dettagliato le quattro ore di inferno vissute durante la tragedia di Crans-Montana.

Eleonora Palmieri condivide, attraverso un post su Instagram poi cancellato, momenti di serenità prima dell’incidente a Crans-Montana.

Eleonora Palmieri e la testimonianza su Crans-Montana: 4 ore di inferno per ricostruire la tragediaLa veterinaria 29enne di Cattolica, rimasta ferita e ustionata nell’incendio di Capodanno a Le Constellation, ha parlato con gli agenti dello Sco di Roma nell’ambito dell’inchiesta per disastro colpos ... ilrestodelcarlino.it

Eleonora Palmieri dimessa dopo la tragedia di Crans-Montana: Sapere di non essere sola è la mia forza più grandeLa veterinaria 29enne di San Giovanni in Marignano è uscita oggi dal Centro Grandi Ustionati del Bufalini di Cesena. Ringrazio tutti ma il mio viaggio verso la guarigione è ancora lungo. Ora la sfida ... msn.com

