Eleonora Palmieri ha raccontato in modo dettagliato le quattro ore di inferno vissute durante la tragedia di Crans-Montana. La giornalista ha testimoniato al comando di Riccione, dove gli agenti dello Sco di Roma hanno ascoltato la sua versione dei fatti. La sua testimonianza si è protratta quasi quattro ore, descrivendo passo dopo passo le emozioni e le difficoltà affrontate quel giorno.

Rimini, 11 febbraio 2026 - È stata una testimonianza fiume di quasi quattro ore. Una testimonianza tenutasi oggi al comando di Polizia Stradale di Riccione, dove gli agenti dello Sco di Roma (Servizio centrale operativo) a partire dalle 10.30 circa hanno ascoltato a sommarie informazioni testimoniali la cattolichina Eleonora Palmieri, veterinaria 29enne scampata dall'inferno di Crans Montana, in Svizzera, dopo l'incendio di Capodanno nella discoteca Le Constellation. L’inchiesta per la strage. La testimonianza di Eleonora, che nei giorni scorsi è stata dimessa dall'ospedale Bufalini per continuare il proprio periodo di convalescenza a casa, si inserisce nel mosaico dell' inchiesta avviata dalla procura di Roma e in attesa dell' incontro fissato per il 19 febbraio con le autorità giudiziarie svizzere, per fare piena luce sulla strage che ha provocato la morte di 41 persone, di cui sei italiane, ferendone altre 115, tra cui appunto la veterinaria cattolichina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eleonora Palmieri e la testimonianza su Crans-Montana: 4 ore di inferno per ricostruire la tragedia

Approfondimenti su Crans Montana

Eleonora Palmieri condivide, attraverso un post su Instagram poi cancellato, momenti di serenità prima dell’incidente a Crans-Montana.

Eleonora Palmieri, la veterinaria di 29 anni di San Giovanni in Marignano, è stata dimessa dall’ospedale.

CRANS-MONTANA, IL RACCONTO CHOC DEL FIDANZATO: “L’HO VISTA BRUCIARE, ERA L’INFERNO”

Ultime notizie su Crans Montana

