Eleonora Palmieri il post su Instagram poi cancellato con i momenti spensierati e l’ospedale dopo l’inferno di Crans-Montana Stiamo combattendo per guarire

Eleonora Palmieri condivide, attraverso un post su Instagram poi cancellato, momenti di serenità prima dell’incidente a Crans-Montana. Attualmente, si trova nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano, dove affronta con determinazione il percorso di guarigione. Un messaggio di speranza e di lotta che testimonia la complessità di un cammino di recupero dopo un episodio difficile.

Rimini, 9 gennaio 2026 - “Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno. ma un pensiero va agli angeli che non ce l’hanno fatta. Non smettete mai di onorare la vita!”. Sono parole di dolore e di speranza quelle che giungono attraverso un post, poi cancellato, di Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni di Cattolica che è rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Crans-Montana, il minuto di silenzio davanti a Le Constellation Foto e video: Eleonora Palmieri prima e dopo il rogo in Svizzera. La giovane veterinaria riminese ha affidato questo messaggio, parlando per la prima volta dopo l’incidente nella discoteca Le Constellation, a una carrellata di foto e video montati assieme, durante i quali la 29enne è ritratta in momenti spensierati e anche insieme al suo fidanzato, prima del rogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

