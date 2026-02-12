Lindsey Vonn terzo intervento dopo l’infortunio | Sto facendo progressi

Lindsey Vonn si riprende dopo il suo terzo intervento. La campionessa di sci ha condiviso sui social una foto dall'ospedale, confermando che l’operazione andata bene. Dopo l’infortunio a Cortina, si dice fiduciosa: “Sto facendo progressi”.

(Adnkronos) – "Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo". Con queste parole, Lindsey Vonn ha pubblicato sui social una foto dal letto d'ospedale, spiegando di essersi sottoposta al terzo intervento chirurgico dopo il grave infortunio accusato nella discesa libera olimpica di Cortina. La 41enne statunitense ha continuato: "Il successo oggi. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Lindsey Vonn Intervento

Lindsey Vonn ha condiviso le prime foto dall’ospedale di Treviso, dove si trova dopo il terzo intervento chirurgico.

Lindsey Vonn si è sottoposta al terzo intervento dopo la frattura alla tibia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lindsey Vonn Intervento

Argomenti discussi: Lindsey Vonn, terzo intervento chirurgico e foto dall'ospedale: Sto facendo progressi, ricevo amore da tutto il mondo; Lindsey Vonn, le prime immagini dall’ospedale dopo il terzo intervento: Grazie per il vostro amore; Ho subìto il terzo intervento: come sta Lindsey Vonn; Lindsey Vonn: Terzo intervento chirurgico andato bene, e pubblica le foto.

Le foto di Lindsey Vonn in clinica, terzo intervento chirurgico dopo la caduta: Faccio progressi ricevo amore da tutto il mondoIl post dalla clinica della stella statunitense dopo l’infortunio choc in discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ... sport.quotidiano.net

Lindsey Vonn, la foto dall’ospedale con il fissatore alla gamba: «Faccio progressi»La campionessa ha subito il terzo intervento chirurgico dopo l'incidente alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ecco come funziona l'impalcatura per guarire le fratture L indsey Vonn ha posta ... iodonna.it

Lindsey Vonn condivide il primo aggiornamento sulla sua salute: come sta la sciatrice L'articolo al link nel primo commento - facebook.com facebook

La prima foto della sciatrice statunitense Lindsey Vonn dopo il suo infortunio x.com