Olimpiadi 2026 Lindsey Vonn al terzo intervento | Un successo faccio progressi

Da lapresse.it 11 feb 2026

Lindsey Vonn si è sottoposta al terzo intervento dopo la frattura alla tibia. La campionessa americana si dice soddisfatta dei progressi fatti e vede le Olimpiadi di Milano-Cortina ancora possibili. La Vonn ha spiegato di sentirsi più forte e determinata a tornare in pista, anche se il recupero non sarà facile. Restano incerte le sue chance di partecipare, ma lei non molla.

Lindsey Vonn  si è sottoposta al terzo intervento chirurgico dopo essersi fratturata la tibia della gamba sinistra. La sciatrice statunitense è stata vittima di una brutta caduta durante la discesa libera delle Olimpiadi 2026 a Cortina ed è stata trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il post di Lindsey Vonn. “Ho subìto il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e finché è lento so che starò bene. Grazie per tutto l’incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e per tutto l’amore e supporto da parte delle persone di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

