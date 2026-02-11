Lindsey Vonn si è sottoposta al terzo intervento dopo la frattura alla tibia. La campionessa americana si dice soddisfatta dei progressi fatti e vede le Olimpiadi di Milano-Cortina ancora possibili. La Vonn ha spiegato di sentirsi più forte e determinata a tornare in pista, anche se il recupero non sarà facile. Restano incerte le sue chance di partecipare, ma lei non molla.

Lindsey Vonn si è sottoposta al terzo intervento chirurgico dopo essersi fratturata la tibia della gamba sinistra. La sciatrice statunitense è stata vittima di una brutta caduta durante la discesa libera delle Olimpiadi 2026 a Cortina ed è stata trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il post di Lindsey Vonn. “Ho subìto il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e finché è lento so che starò bene. Grazie per tutto l’incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e per tutto l’amore e supporto da parte delle persone di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Lindsey Vonn al terzo intervento: “Un successo, faccio progressi”

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Lindsey Vonn torna a parlare dal letto d’ospedale.

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi, Lindsey Vonn è caduta e ha subito un grave infortunio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Milano Cortina, brutta caduta per Vonn nella libera: cosa è successo; Lindsey Vonn dopo la caduta agganciata a un cavo e portata via dall'elicottero; Caduta terribile in discesa per Lindsey Vonn: impatto brutale poco dopo la partenza, gara interrotta, paura tra i presenti.

Lindsey Vonn, la foto choc sul letto d'ospedale dopo l'operazione: «Faccio progressi»Terzo intervento alla gamba per la campionessa di sci americana Lindsey Vonn che ha subito numerose fratture ad una gamba dopo una rovinosa caduta in gara alle Olimpiadi di Milano ... leggo.it

Lindsey Vonn, la caduta a Cortina nel silenzio assordante è un dramma umano e sportivo che deve insegnarci che a volte fermarsi non significa fallireLindsey Vonn e la terribile caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali 2026 hanno trasformato un dramma sportivo in una lezione collettiva ... vogue.it

"Conosce solo una cosa, ecco perché è caduta": il retroscena su Lindsey Vonn https://sport.tiscali.it/altrisport/sport-invernali/articoli/lindsey-vonn-motivo-grave-infortunio/ - facebook.com facebook

Infortunio Lindsey Vonn alle Olimpiadi, il messaggio di Schwarzenegger sui social #SkySport #MilanoCortina2026 x.com