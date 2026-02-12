Lindsey Vonn nuovo intervento a Cortina | la campionessa sfida la sfortuna e punta al ritorno in pista

Lindsey Vonn torna in Italia, questa volta a Cortina, per un nuovo intervento. La campionessa statunitense, 41 anni, si è sottoposta con successo a un terzo intervento alla gamba sinistra, dopo l’infortunio subito durante una discesa libera alle Olimpiadi di febbraio. Vonn non si arrende e ora punta alla ripresa, sfidando di nuovo la sfortuna.

Lindsey Vonn, Terzo Intervento e Ritorno al Futuro: Una Campionessa Controcorrente a Cortina. Lindsey Vonn, 41 anni, si è sottoposta con successo a un terzo intervento chirurgico all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso a seguito di un grave infortunio alla gamba sinistra subito durante una discesa libera olimpica a Cortina d’Ampezzo l’8 febbraio. L’atleta statunitense ha espresso ottimismo sui social media, ringraziando il team medico e i suoi cari per il sostegno ricevuto durante questo nuovo capitolo di una sfida che ha segnato la sua carriera. L’incidente riapre il dibattito sulla sicurezza nello sci alpino e sulla resilienza di una sportiva che ha saputo rialzarsi più volte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

