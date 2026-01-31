Lindsey Vonn si rimette in pista. La leggenda dello sci americano, nata a Saint Paul nel 1984, ha annunciato di voler tentare di tornare a gareggiare per i Giochi di Cortina 2026. L’obiettivo resta difficile, ma la campionessa non si arrende e si prepara a sfidare di nuovo il tempo.

Lindsey Vonn, leggenda dello sci americano nata nel 1984 a Saint Paul, ha annunciato di voler tentare il ritorno in pista per i Giochi Olimpici invernali di Cortina d’Ampezzo 2026, un obiettivo che, sebbene ambizioso, appare sempre più incerto. A 41 anni, dopo una carriera segnata da record, infortuni gravi e riprese miracolose, la campionessa della discesa libera ha dichiarato di non aver chiuso definitivamente con la competizione. Il suo sogno, tuttavia, si scontra con i limiti del corpo umano e con la realtà di un atletismo che non perdona. Vonn, che detiene il record assoluto di vittorie femminili in Coppa del Mondo con 82 successi, ha affrontato nel corso degli anni più di una frattura, interventi chirurgici al ginocchio e periodi di riabilitazione che avrebbero spinto molti a ritirarsi definitivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lindsey Vonn sfida il tempo: il ritorno sulle piste per Cortina 2026 resta un obiettivo ambizioso ma incerto

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn, la leggenda dello sci, torna a far parlare di sé.

A pochi mesi dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’attenzione si accende anche sulle divise ufficiali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Lindsey Vonn non rinuncia a Milano-Cortina dopo il brutto infortunio a Crans Montana: Il sogno continua; Brignone e Goggia a Crans-Montana: l'ultima sfida prima delle Olimpiadi con Lindsey Vonn; Sciare in pista con le guide: 100 non vedenti vincono la sfida; Crans-Montana, cancellata la discesa femminile di sci: troppe cadute – FOTO.

Lindsey Vonn non rinuncia a Milano-Cortina dopo il brutto infortunio a Crans Montana: Il sogno continuaLa brutta caduta di Lindsey Vonn a Crans Montana sta mettendo a rischio la partecipazione della campionessa americana alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... fanpage.it

La Determinazione di Lindsey Vonn nel Recupero per le Olimpiadi di Milano Cortina: Una Storia di ResilienzaLindsey Vonn affronta una nuova sfida dopo un infortunio, continuando a nutrire la speranza di partecipare alle prossime Olimpiadi. La sua determinazione e resilienza la rendono un'ispirazione per mol ... notizie.it

Non é finita finché non é finita: questo il messaggio di Lindsey vonn: “Oggi sono caduta nella discesa in Svizzera e mi sono infortunata al ginocchio sinistro. Sto discutendo la situazione con i miei medici e con il team e continuerò a sottopormi a ulteriori esami. - facebook.com facebook

Sci, discesa di Crans Montana cancellata perché troppo pericolosa. Cade Lindsey Vonn e rischia i Giochi. L'americana in ospedale: "Farò altri esami, il mio sogno olimpico non è finito". #ANSA x.com