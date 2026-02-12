In una scuola italiana, più della metà degli studenti adolescenti usa parole inglesi nel parlare di tutti i giorni. Sono 463 ragazzi intervistati, e il risultato mostra come il mix di lingue e slang sia ormai parte della loro comunicazione.

Il linguaggio dei ragazzi adolescenti è un mosaico in cui convivono italiano, inglese e slang. Dai dati raccolti su 463 studenti della nostra scuola secondaria, emerge che più della metà (53%) utilizza parole inglesi nel parlato quotidiano. Non è solo moda: è il segno di una generazione che vive in un mondo globale e si muove tra TikTok, serie tv e videogiochi come se fossero quartieri della stessa città. Il 60% degli studenti ha ammesso che parole di derivazione inglese come cringe, chill, blizzare, mood sono usate non per fare i “boss”, ma perchè servono a colmare vuoti che l’italiano standard non riesce a riempire con la stessa velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’indagine linguistica condotta nella nostra scuola"

Approfondimenti su Indagine Linguistica

Nella nostra scuola di Rovigo, gli studenti assumono il ruolo di tutor e ciceroni, guidando visitatori e nuove famiglie tra i banchi e le aule.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Accordo tra Pubblica sicurezza e Stato maggiore della Difesa per potenziare la formazione linguistica degli agenti - facebook.com facebook