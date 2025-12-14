Gli studenti fanno da tutor | benvenuti nella nostra scuola

Nella nostra scuola di Rovigo, gli studenti assumono il ruolo di tutor e ciceroni, guidando visitatori e nuove famiglie tra i banchi e le aule. Un'iniziativa che valorizza l’esperienza degli studenti e permette a chi entra di scoprire da vicino la bellezza e le opportunità offerte dalla scuola. Un momento di condivisione e di presentazione del nostro ambiente scolastico.

Rovigo, 14 dicembre 2025 Gli studenti fanno da ciceroni tra banchi e aule. E spiegano alle famiglie e ai ragazzi che varcano l’ingresso quanto è bella la loro scuola. Conto alla rovescia nella scuola Parenzo che ha organizzato per venerdì 19 dicembre un intero pomeriggio di scuola aperta. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di presentare alla cittadinanza la propria offerta formativa, la didattica, gli insegnanti, gli spazi nei quali i ragazzi costruiscono e gettano i semi del loro futuro. L'incontro si terrà dalle 17 alle 19 presso la scuola Parenzo (largo Parenzo 1). L’appuntamento prevede sia un momento di presentazione della scuola ai genitori, sia diversi laboratori per le bambine e i bambini che parteciperanno all’iniziativa. Ilrestodelcarlino.it

