Al Circolo della Stampa Alessandra Ghisleri presenta l' indagine demoscopica condotta su Avellino

Lunedì 22 dicembre, alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, nell'ambito di una conferenza stampa la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, illustrerà i risultati di una rilevazione demoscopica sulla città di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

