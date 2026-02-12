Lily Collins ha sbloccato il naked dress Old Money e sì è iconic Jean Paul Gaultier

Lily Collins ha scelto un vestito senza veli di Jean Paul Gaultier per l’evento di Londra di Maison Perrier. La attrice ha trasformato il naked dress, spesso associato a look provocanti, in un look elegante e raffinato, dando un tocco di classe al trend più hot del momento.

Se pensavi che il naked dress fosse solo hype da red carpet 2024, ripensaci. A Londra, per il lancio UK di Maison Perrier, Lily Collins ha preso il trend più “scandaloso” del momento e lo ha reso improvvisamente sofisticato, francese, quasi aristocratico. Sì, stiamo parlando di trasparenze totali, lingerie a vista e zero paura. Ma con quel twist old money che cambia completamente il gioco. L’attrice è arrivata all’evento con un abito nero completamente sheer firmato Jean Paul Gaultier: silhouette aderente fino ai piedi, collo alto, maniche corte e una micro texture check che sussurrava quiet luxury invece di gridare “look at me”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

