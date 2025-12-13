Soft glamour ma make it winter | il beauty look di Lily Collins ha fatto impazzire TikTok

Lily Collins ha conquistato TikTok con il suo beauty look invernale, elegante e discreto, presentato al Tonight Show. La sua interpretazione del soft glamour, sobria e sofisticata, ha attirato l'attenzione senza eccessi, dimostrando come il beauty possa essere raffinato anche senza ricorrere a effetti vistosi o brillanti.

Emily in New York? Yes, Lily Collins, per la sua recente apparizione al Tonight Show, ha portato in scena una versione di soft glamour invernale che non urla, non brilla troppo, non cerca l'effetto wow facile. E proprio per questo funziona. Il risultato? Un look pulito, elegante, quasi silenzioso, che però resta in testa. Quel tipo di make-up che ti fa pensare: "Ok, lo voglio rifare asap". Il soft glam di Lily Collins è la nostra nuova personalità per l'inverno (e le feste). Il cuore di tutto è la pelle. Niente contour aggressivo, niente glow da astronave. Qui la parola chiave è naturalezza costruita.

