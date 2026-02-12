Chiude Lido 84 il primo ristorante italiano per la 50 Best

Questa mattina, è arrivata la notizia che Lido 84, il ristorante di Claudio Sadler, chiude i battenti. La comunicazione è stata breve, pubblicata sui social senza grandi annunci o spiegazioni. Nessuna conferenza stampa, nessun commento ufficiale: solo poche righe che annunciano la fine di un’epoca per uno dei locali più apprezzati d’Italia, che fino a poco tempo fa era considerato il primo ristorante del Paese nella classifica delle 50 Best.

La notizia arriva in modo quasi dimesso, affidata a poche righe sui social. Niente conferenze, nessun retroscena romanzato. “Il 22 marzo 2026 sarà l’ultimo giorno di servizio di Lido 84”. Così si chiude, almeno formalmente, una delle esperienze più entusiasmanti della ristorazione italiana recente. Dodici anni compressi in un post dal tono misurato, più da lettera privata che da comunicato di commiato. A Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del Garda, Lido 84 era nato il 21 marzo 2014. In poco tempo era diventato un caso: per i piatti, per il posizionamento internazionale, per quella capacità di stare al centro della conversazione gastronomica senza appartenere davvero a nessuna scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiude Lido 84, il primo ristorante italiano per la 50 Best Approfondimenti su Lido 84 Joe Bastianich (con suo figlio) apre il primo ristorante Wingstop italiano a Milano Joe Bastianich e suo figlio Ethan inaugurano a Milano il primo Wingstop italiano, un ristorante specializzato in alette di pollo in stile americano. Food, 50 Top Italy 2026: Cipriani di Rio de Janeiro ‘Miglior ristorante italiano al mondo’ Il Ristorante Hotel Cipriani di Rio de Janeiro, sotto la guida dello chef Nello Cassese, è stato riconosciuto come il miglior ristorante italiano al mondo dalla guida 50 Top Italy 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lido 84 Argomenti discussi: Annuncio a sorpresa: chiude il Lido 84 di Riccardo Camanini; Lido 84, chiude il ristorante stellato di Riccardo Camanini; Lido 84: chiude il ristorante stellato dei Camanini, a sorpresa; Chiude Lido 84: l’annuncio a sorpresa di uno dei migliori ristoranti d’Italia. Chiude Lido 84, il primo ristorante italiano per la 50 BestIl locale a Gardone Riviera dei fratelli Camanini ha annunciato a sorpresa sui social che il prossimo 22 marzo terrà l’ultimo servizio. Una brutta notizia per tutto il sistema: appena lo scorso giugno ... ilgiornale.it Il Lido 84 chiude dopo 12 anni: fine di un’era sul lago di GardaSi chiuderà il 22 marzo il percorso del ristorante stellato dei fratelli Camanini, 16° migliore al mondo la World's 50 Best Restaurants. Una storia lunga 12 anni segnata da ospitalità e ricerca gastro ... italiaatavola.net Lido 84 chiude improvvisamente i battenti, ed è uno choc gastronomico x.com Lido 84 chiude i battenti: ecco le dichiarazioni dei fratelli Camanini! Tutto quello che c’è da sapere sulla notizia appena annunciata. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.