L' iconica Mehari torna sul mercato in versione elettrica
La Mehari, l’auto iconica degli anni Settanta, torna in vendita in una versione completamente rivisitata. Questa volta, Azmon Automotive ha trasformato il modello originale in un’auto a zero emissioni, senza perdere il suo fascino retrò. La nuova versione elettrica promette di combinare stile e sostenibilità, mantenendo intatto il carattere distintivo dell’auto francese. Si tratta di un restomod che punta a conquistare sia gli appassionati di vintage sia chi cerca un veicolo più ecologico.
Il restomod realizzato da Azmon Automotive trasforma lo storico modello francese in un mezzo a zero emissioni 100% elettrico. Il veicolo è omologato L7e come quadriciclo pesante ed è guidabile dai 16 anni con patente B1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Mehari Elettrica
Lady Diana, la sua felpa più iconica è di nuovo sul mercato (e ora possiamo copiarle il look)
La felpa di Lady Diana più famosa torna in vendita.
Carpignano Sesia: il 7 dicembre torna il Mercato della Terra delle Colline Novaresi… versione natalizia
Ultime notizie su Mehari Elettrica
Argomenti discussi: MÉHARI TORNA IN ITALIA.
Méhari torna in Italia in versione elettrica, accordo Aznom-eClassic CarsLa Méhari torna sul mercato italiano in versione 100% elettrica. Aznom Automotive ha annunciato la distribuzione in esclusiva per Italia e Principato di Monaco della eStory, reinterpretazione a zero ... ansa.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.