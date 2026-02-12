L' iconica Mehari torna sul mercato in versione elettrica

La Mehari, l’auto iconica degli anni Settanta, torna in vendita in una versione completamente rivisitata. Questa volta, Azmon Automotive ha trasformato il modello originale in un’auto a zero emissioni, senza perdere il suo fascino retrò. La nuova versione elettrica promette di combinare stile e sostenibilità, mantenendo intatto il carattere distintivo dell’auto francese. Si tratta di un restomod che punta a conquistare sia gli appassionati di vintage sia chi cerca un veicolo più ecologico.

Il restomod realizzato da Azmon Automotive trasforma lo storico modello francese in un mezzo a zero emissioni 100% elettrico. Il veicolo è omologato L7e come quadriciclo pesante ed è guidabile dai 16 anni con patente B1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

