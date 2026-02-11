La felpa di Lady Diana più famosa torna in vendita. La principessa di Galles l’aveva resa un’icona già nel 1955, e ora si può comprare di nuovo, a un prezzo accessibile. La richiesta è tanta, e la felpa sta per esaurirsi di nuovo.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Buona la prima, ancor meglio la seconda: la celebre felpa di Virgin Atlantic era già stata rilanciata dal marchio lo scorso anno, per celebrare proprio l’anniversario del must-have che nel 1995 aveva fatto battere il cuore di Lady D. Risultato? Andò sold-out. Un motivo tanto necessario quanto essenziale per riproporla ancora. Il design è inconfondibile, la replica del modello degli anni Novanta riporta la stessa identica immagine della cosiddetta Flying Lady, ispirata – stando al brand – allo stile pin-up degli Anni Trenta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lady Diana, la sua felpa più iconica è di nuovo sul mercato (e ora possiamo copiarle il look)

Approfondimenti su Lady Diana

Kristen Stewart rivela di essere diventata ossessionata da Lady Diana.

