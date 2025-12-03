Carpignano Sesia | il 7 dicembre torna il Mercato della Terra delle Colline Novaresi… versione natalizia

Novaratoday.it | 3 dic 2025

Con l'atmosfera natalizia ormai alle porte, ritorna il Mercato della Terra delle Colline Novaresi a Carpignano Sesia. La sesta edizione di quest'anno si svolgerà in centro paese, in piazza Libertà, domenica 7 dicembre, con ingresso libero per tutti dalle ore 10 alle 18. Una ventina di piccoli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

