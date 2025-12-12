Basket serie A2 | Rieti-Libertas Livorno divieto di trasferta per i tifosi amaranto
Per la sfida di domenica 14 dicembre in Serie A2, i tifosi della Libertas Livorno non potranno seguire la squadra dal vivo a Rieti, a causa del divieto di trasferta. La partita rappresenta un'importante occasione per i biancoblù di confrontarsi con una squadra ostica in un ambiente complicato.
La Libertas Livorno domenica 14 dicembre sarà impegnata nella difficile trasferta sul parquet di Rieti. Dopo la recente sconfitta con Bologna, gli amaranto hanno tutte le intenzioni di tornare a vincere ma per farlo dovranno fare a meno del supporto dei propri tifosi. Il Prefetto di Rieti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
A2 - Scambio Bergamo - Rieti tra i lunghi americani? - Sebastiani Rieti e Blu Basket Bergamo lavorerebbero per una trattativa che porterebbe a ... Da pianetabasket.com
A2 - RSR: nota sulla vendita di biglietti a tifosi della Libertas Livorno - La RSR Sebastiani Rieti comunica che, in seguito a quanto deciso dall’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive e notificato attraverso Prefettura di Rieti, è vietata la vendita ... Scrive pianetabasket.com
UEB Gesteco Cividale - RSR Sebastiani Rieti 75-84 | HIGHLIGHTS | SERIE A2 LNP 2025/2026