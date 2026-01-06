Il pene eretto può assumere la forma di un boomerang per adattarsi alla forma della vagina | coppia fa sesso in una macchina per risonanze magnetiche

Una coppia ha deciso di vivere un’esperienza intima all’interno di una macchina per risonanze magnetiche, dimostrando creatività e spontaneità. Questo episodio insolito evidenzia come l’intimità possa trovare spazio anche in ambienti inattesi, mantenendo sempre rispetto e consapevolezza. Un esempio di come la libertà di espressione sessuale possa manifestarsi in modi non convenzionali, senza perdere di vista l’importanza del consenso e della sicurezza.

Tra i tanti posti strambi dove consumare un rapporto sessuale, una coppia ha avuto l’ardire di scegliere come alcova una macchina per risonanze magnetiche. Era il 1991 e Ida Sabelis e il suo fidanzato Jupp accettarono la sfida in nome della ricerca. Il curioso esperimento fu ideato dal loro amico, lo scienziato olandese Menko Victor “Pek” van Andel, che voleva vedere cosa succedesse realmente all’interno del corpo durante l’amplesso. I risultati costituirono una novità assoluta in campo medico e divennero il pezzo forte di un articolo del British Medical Journal (BMJ) pubblicato nel 1999. A oltre 30 anni da quel giorno, Ida ha condiviso qualche riflessione durante una chiacchierata nel podcast “What Was It Like”: “ Questa è stata una delle prime macchine per la risonanza magnetica in assoluto, quindi scattare le foto ha richiesto un po’ di tempo – ha spiegato la donna -, C’era un ordine dalla sala controllo di mantenere la posizione per, non so, un minuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

