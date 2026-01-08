Martina Colombari dopo Ballando | Tre risonanze magnetiche e un’ecografia

Martina Colombari, dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha effettuato tre risonanze magnetiche e un'ecografia. Questi controlli medici sono stati necessari per valutare eventuali effetti fisici derivanti dall'impegno richiesto dal programma televisivo. La sua esperienza dimostra l'importanza di monitorare lo stato di salute durante periodi di intenso stress fisico e mentale.

(Adnkronos) – Tre risonanze magnetiche e un'ecografia. Martina Colombari, dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, si è sottoposta a una serie di controlli medici per verificare le condizioni fisiche messe a dura prova dal programma. A raccontarlo è stata la stessa attrice attraverso alcune Instagram stories dove ha spiegato di aver effettuato "tre risonanze magnetiche".

