L' ex sindaco viene assolto Rigopiano l' ira dei parenti

L’ex sindaco di Farindola è stato assolto dall’accusa. La Corte d’appello di Perugia ha deciso di non condannarlo, scatenando la rabbia dei parenti delle vittime di Rigopiano. Per loro, la sentenza non basta a fare piena giustizia. La decisione arriva dopo che tre ex dirigenti della Regione Abruzzo sono stati riconosciuti colpevoli di aver contribuito alla tragedia che nel gennaio 2017 causò la morte di 29 persone nell’hotel di montagna. La famiglia e gli amici delle vittime chiedono ancora risposte e responsabilità,

Tre ex dirigenti della Regione Abruzzo sono stati ritenuti responsabili dalla Corte d'appello di Perugia della tragedia dell'hotel Rigopiano costata la vita a 29 persone. L'appello bis del processo si è concluso, dopo quasi 8 ore di camera di consiglio, con la condanna a due anni degli gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l'ex tecnico comunale Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Due prescrizioni per gli ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco. Furenti i parenti delle vittime: «Sentire parlare di prescrizione ci ha fatto imbestialire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ex sindaco viene assolto. Rigopiano, l'ira dei parenti Approfondimenti su Rigopiano Tragedia Rigopiano, ex sindaco di Farindola Lacchetta assolto nella sentenza d'appello bis e condannati tre dirigenti L'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, è stato assolto in appello nella vicenda della tragedia di Rigopiano. Crans Montana, il "caos autopsie" e l'ira dei parenti delle vittime A Crans Montana si susseguono tensioni e ritardi nelle autopsie e nelle sepolture dei defunti, con gli avvocati delle famiglie che esprimono insoddisfazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Rigopiano Tragedia Argomenti discussi: Le spine della politica. Al voto, l’ex sindaco: Fermo è ormai di fatto una città commissariata; L'ex sindaco di Francavilla Luciani lancia il laboratorio civico aperto ai cittadini in vista delle elezioni; Rigopiano, tre condannati: assoluzione per l’ex sindaco. In lacrime i familiari delle vittime; Grumo Appula, assolto l’ex sindaco Michele D’Atri: è l’ottava assoluzione piena. L'ex sindaco viene assolto. Rigopiano, l'ira dei parentiTre ex dirigenti della Regione Abruzzo sono stati ritenuti responsabili dalla Corte d'appello di Perugia della tragedia dell'hotel Rigopiano costata la vita a 29 persone. L'appello bis del processo si ... ilgiornale.it Il Comune di Macugnaga parte civile contro l'ex sindaco BonacciTre i procedimenti contro di lui; l'ente locale ha chiesto di costituirsi anche nella vicenda legata alla pista per mountain bike al Monte Moro ... rainews.it Perugia: emessa la sentenza del processo d’appello bis per la tragedia di Rigopiano: condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo per crollo colposo, assolto ex sindaco Lacchetta. Alla lettura del dispositivo, la difesa di Lacchetta è scoppiata in lacrime. Ten - facebook.com facebook Rigopiano, tre condanne e cinque assoluzioni (tra cui l'ex sindaco) nell'appello bis: la sentenza dei giudici e la rabbia dei familiari x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.