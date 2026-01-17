Crans Montana il caos autopsie e l' ira dei parenti delle vittime

A Crans Montana si susseguono tensioni e ritardi nelle autopsie e nelle sepolture dei defunti, con gli avvocati delle famiglie che esprimono insoddisfazione. La Procura Vallese, responsabile delle indagini, ha iniziato a affidare gli incarichi di medicina legale solo a gennaio, alimentando il disappunto dei parenti. La situazione evidenzia le difficoltà e le tensioni legate alla gestione delle procedure legali e sanitarie in un caso di grande rilevanza pubblica.

AGI - Ritard i, incomprensioni, mail indispettite degli avvocati per conto delle famiglie. Il tema delle sepolture e delle autopsie è al centro di diversi scambi tra i legali che assistono i parenti di chi ha perso la vita al ‘Le Constellation’ e la Procura Vallese che, stando a quanto emerge nelle carte dell’indagine, solo il 13 gennaio ha conferito i primi incarichi agli esperti di medicina legale. Il caso di Tristan Pidoux . Il caso di Tristan Pidoux è quello più intricato. Agli atti si trova il mandato per l’esecuzione dell’esame datato 13 gennaio. Quello stesso giorno i legali della famiglia scrivono ai magistrati: “Il 7 gennaio vi avevamo chiesto se fosse stata fatta l’autopsia per determinare le cause della morte. 🔗 Leggi su Agi.it

