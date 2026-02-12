L’ex premier danese Anders Fogh Rasmussen avverte: tra meno di dieci anni la Russia potrebbe attaccare un Paese Nato. Rasmussen spiega che le tensioni e i segnali di rafforzamento militare di Mosca fanno pensare a un possibile attacco nel prossimo futuro. La sua preoccupazione si basa su quanto visto negli ultimi mesi e sui movimenti delle forze russe. L’allarme è forte, anche se nessuno sa ancora quando potrebbe succedere esattamente.

L’ex segretario dell’ Alleanza atlantica ed ex premier danese Anders Fogh Rasmussen dice che la Russia «potrebbe attaccare un paese Nato entro la fine del decennio». E per questo l’Europa si trova in una situazione di emergenza per la sicurezza: «Dobbiamo mettere le nostre economie sul piede di guerra e rafforzare l’autonomia da Washington. Le aziende automobilistiche dovrebbero iniziare a produrre mezzi militari ». Mentre sulla Groenlandia «il semplice fatto che un presidente americano minacci un’azione militare contro un alleato per conquistarne il territorio è orrendo». Rasmussen, la Russia e la Groenlandia.🔗 Leggi su Open.online

L’ex segretario generale della NATO, Rasmussen, lancia un avvertimento: la Russia potrebbe attaccare un Paese membro dell’Alleanza.

La premier danese ha risposto alle dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia, affermando che un attacco militare da parte degli Stati Uniti contro un altro paese Nato porterebbe a un'interruzione totale delle attività dell’Alleanza.

L’ex premier danese Rasmussen: «La Russia può attaccare un paese Nato entro 10 anni»«Dobbiamo mettere le nostre economie sul piede di guerra e rafforzare l'autonomia da Washington. Le aziende automobilistiche dovrebbero iniziare a produrre mezzi militari» ... open.online

Premier danese agli Usa, 'basta minacce sulla Groenlandia'(ANSA) - COPENAGHEN, 04 GEN - La premier danese Mette Frederiksen ha esortato gli Stati Uniti a porre fine alle minacce contro un alleato storico. La presa di posizione di Copenaghen arriva dopo che ... notizie.tiscali.it

