Rasmussen | La Russia attaccherà un Paese Nato le fabbriche d’auto producano tank

12 feb 2026

L’ex segretario generale della NATO, Rasmussen, lancia un avvertimento: la Russia potrebbe attaccare un Paese membro dell’Alleanza. Nel frattempo, si parla di aumentare la produzione di tank nelle fabbriche europee, in vista di eventuali conflitti. Rasmussen invita l’Europa a cambiare rotta e a rafforzare la propria capacità militare.

Allarme NATO: l’ex Segretario Generale Rasmussen prevede un attacco russo e chiede una svolta industriale europea. L’ex Segretario Generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, ha lanciato un allarme sulla crescente minaccia di un possibile attacco russo a un paese membro dell’Alleanza Atlantica. In un contesto di escalation del conflitto in Ucraina, Rasmussen sollecita una profonda trasformazione industriale europea, suggerendo la riconversione delle fabbriche automobilistiche alla produzione di armamenti per rafforzare la capacità di difesa del continente. L’appello, formulato il 12 febbraio 2026, mira a ridurre la dipendenza europea dagli Stati Uniti e a rispondere a una situazione di crescente instabilità geopolitica.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

