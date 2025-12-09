Unlock! Risky Adventures la recensione dell’escape room da tavolo

Con Unlock! Risky Adventures torniamo nel mondo delle escape room da tavolo che hanno reso celebre la serie Unlock! di Space Cowboys, edito in Italia da Asmodee. Come sempre, si tratta di un’esperienza cooperativa basata sull’utilizzo di un mazzo di carte e dell’app ufficiale: enigmi, combinazioni da scoprire, oggetti da unire e percorsi decisionali da seguire passo dopo passo. In questo box, la linea “ Unlock! Risky Adventures ” propone tre scenari completamente diversi, accomunati però da un tono avventuroso, dinamico e più “esplorativo” rispetto ai set più classici della serie. Il risultato è un titolo perfetto per chi vuole vivere tre storie intense, ricche di colpi di scena, senza mai cadere nello spoiler o nella ripetitività. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

