I leader europei riuniti nel castello di Alden Biesen hanno discusso di come rispondere alla crescente influenza della Cina. Ma mentre si confrontano su temi come debito e mercato unico, sembra evidente che l’Europa non ha ancora trovato una strategia efficace contro il gigante asiatico. La sensazione è che, di fronte a una potenza così forte, le parole possano sembrare troppo deboli.

Chissà se i 27 leader chiusi nel castello di Alden Biesen, poco lontano da Bruxelles, a parlare di competitività, debito comune e mercato unico erano davvero consapevoli che contro un carro armato non si va con le cerbottane. Un paragone che può reggere benissimo con la Cina ai tempi della grande marcia sull’Europa. Europa che, forse in modo un po’ inaspettato, ha cominciato a reagire, almeno sul versante delle energie rinnovabili e dell’auto. Ma nel complesso, il saldo è ancora negativo, dal momento che la presenza cinese, specialmente nell’industria è ancora forte. Certo, i primi vagiti di rigetto si cominciano a sentire, il caso Pirelli in Italia sta lì a dimostrarlo, e anche perché il pressing degli Stati Uniti sul Vecchio continente non ha calato di giri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Europa alzi il tiro contro la Cina. La sveglia del Bruegel

Approfondimenti su Europa Cina

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’introduzione di dazi del 10% sulla Groenlandia e altri Paesi europei, a partire dal 1° febbraio.

La Groenlandia è al centro di recenti dichiarazioni politiche, con Appendino che invita l’Europa a difendere imprese e occupazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Europa Cina

Argomenti discussi: Eurobarometro: i cittadini chiedono più sicurezza, unità e risorse; Il mondo è un caos, viva l’Europa: anche gli italiani chiedono più Ue e più protezione mentre guerre e clima fanno tremare il continente; Cosa fa Luigi Di Maio per meritarsi 15mila euro al mese (che diventeranno 22mila).

Ex Ilva, su salute e ambiente l’Europa alza l’asticella: richiesta stringente su emissioni, autorizzazioni e normeIl Consiglio d’Europa chiede conto all’Italia dell’esecuzione della sentenza che nel 2019 ha certificato una violazione grave: l’incapacità dello Stato di proteggere il diritto alla salute dei cittadi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Kallas: Putin dovrebbe fare concessioni prima di colloqui diretti con l'Europa, ma l'Ue è divisaLa capa della diplomazia dell'Ue ha escluso per ora colloqui con il Cremlino, chiedendo a Putin di fare il primo passo con delle concessioni sull'Ucraina. L'idea di tornare a parlare con la Russia è u ... msn.com

Chi lo fa alzi la mano! Voli in Europa nelle prossime settimane da SOLI 12€ a tratta! - facebook.com facebook