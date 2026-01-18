Groenlandia | Appendino ' Europa alzi la testa e difenda imprese e lavoro'

La Groenlandia è al centro di recenti dichiarazioni politiche, con Appendino che invita l’Europa a difendere imprese e occupazione. Nel contesto delle tensioni commerciali, si evidenzia come le decisioni sui dazi di Trump abbiano generato situazioni imprevedibili, passando da promesse di zero a zero a punizioni di 15-0. Un’analisi delle dinamiche attuali che richiede attenzione e un approccio equilibrato per tutelare gli interessi europei.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Sui dazi di Trump siamo all'assurdo. Prima lo ‘zero a zero' promesso da Meloni e finito 15-0. Poi Fitto che lo definisce il miglior accordo possibile. Ora ci mancava solo sentirlo definire ‘accordo fruttuoso'. E Meloni prova di nuovo a vestirsi da pontiera con gli Stati Uniti, come se non avessimo già visto a cosa porta: annunci, pacche sulle spalle, promesse di tutela e alla fine il conto lo pagano sempre le nostre imprese e i nostri lavoratori. Farsi passare sopra come un treno non vuol dire fare da ponte, vuol dire arrendersi". Lo afferma la deputata M5S Chiara Appendino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Groenlandia: Appendino, 'Europa alzi la testa e difenda imprese e lavoro' Leggi anche: Lavoro irregolare, Croatti (M5s): "Si alzi la guardia, pesanti conseguenze sul tessuto economico riminese" Leggi anche: Tennis: Appendino, 'Sinner risponde con lavoro e risultati a chi lo attacca' La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Groenlandia contesa tra Trump e l’Europa: quale sarà il futuro dell’isola Il racconto Salvini e la Groenlandia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.