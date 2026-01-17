Groenlandia Trump alza il tiro e la minaccia diventa realtà | la decisione contro l’Europa

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’introduzione di dazi del 10% sulla Groenlandia e altri Paesi europei, a partire dal 1° febbraio. Questa decisione rappresenta una nuova fase nelle tensioni tra Washington e l’Europa riguardo alle attività sull’isola artica, suscitando preoccupazioni sulle ripercussioni economiche e diplomatiche di questa misura.

La pressione degli Stati Uniti sulla Groenlandia entra in una nuova fase. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'introduzione di dazi doganali del 10% a partire dal 1° febbraio contro una serie di Paesi europei accusati di aver operato sull'isola artica senza il consenso di Washington. La misura, destinata a colpire direttamente le economie alleate, viene presentata come uno strumento di pressione per ottenere l' acquisizione della Groenlandia da parte degli Usa. Secondo quanto scritto da Trump su Truth Social, i dazi riguarderanno Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, Paesi che " si sono recati in Groenlandia per motivi sconosciuti ".

Perché la Groenlandia è diventata una fissazione per Donald Trump?

