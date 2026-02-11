Gualmini lascia il PD | l’europarlamentare valuta nuove opzioni a Bruxelles tra indipendenza e gruppo Renew

Elisabetta Gualmini lascia il Partito Democratico. L’europarlamentare ha deciso di andare via dopo aver riflettuto a lungo, e ora valuta nuove opzioni a Bruxelles. Tra le possibilità ci sono l’indipendenza o l’adesione al gruppo Renew. La decisione sembra ormai presa, e nei prossimi giorni si attendono ulteriori dettagli su cosa sceglierà.

L'europarlamentare Elisabetta Gualmini è in procinto di lasciare il Partito Democratico, una decisione maturata dopo un periodo di riflessione e comunicata ai colleghi di partito. La svolta potrebbe portare l'esponente a un riposizionamento all'interno del Parlamento Europeo, con opzioni che spaziano dalla permanenza come indipendente al passaggio al gruppo dei liberali di Renew. L'ufficialità dell'addio è attesa a breve. Una scissione che si preannuncia significativa nel panorama politico europeo, soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali. L'uscita di Gualmini dal Pd, se confermata, rappresenta un segnale di cambiamento e potrebbe innescare ulteriori riflessioni all'interno del partito.

