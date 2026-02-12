L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd e va con Renew Eu | non c’è agibilità politica

L’eurodeputata Gualmini ha deciso di lasciare il Pd e di passare con Renew Europe. La sua scelta arriva dopo settimane di tensioni interne e di difficoltà a trovare un’agibilità politica nel partito. Durante la riunione di venerdì, Pina Picierno ha posto il problema: ancora ci sono spazi per i riformisti di cultura liberaldemocratica nel Pd? La domanda resta senza risposta, mentre Gualmini si sposta verso una nuova alleanza, lasciando dietro di sé una partita ancora aperta.

«C'è ancora posto per noi riformisti di cultura liberaldemocratica dentro il Pd?», si chiedeva e chiedeva alla segretaria Elly Schlein l'europarlamentare Pina Picierno durante la direzione del partito di venerdì scorso in cui è stato richiesto a dirigenti e militanti di sostenere pancia a terra le ragioni del No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Da tempo i riformisti doc, quelli che non hanno voluto seguire Stefano Bonaccini nell'ingresso in maggioranza a sostegno di Schlein, sono in difficoltà e parlano di «aria irrespirabile» in un partito che a loro avviso ha sterzato tutto a sinistra perdendo le ragioni fondative dell'incontro tra le diverse culture riformiste del Paese (la liberale, la cattolica e la socialista).

