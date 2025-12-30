Lite in famiglia esplode sotto l’albero Uomo accusato di maltrattamenti Arriva la polizia e scatta l’arresto

Durante le festività natalizie, una lite in famiglia si è trasformata in un episodio di violenza, portando all’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto di un uomo accusato di maltrattamenti. L’incidente si è verificato mentre le luci dell’albero ancora illuminavano la casa e il silenzio delle festività avvolgeva il quartiere, evidenziando come anche in momenti di festa possano verificarsi situazioni di tensione e crisi familiare.

La lite esplode mentre il Natale è appena passato e in casa restano ancora le luci dell’albero accese e il silenzio irreale delle feste fuori avvolge le strade. Dentro, invece, urla, tensione alle stelle, una colluttazione già avvenuta e l’alcol che fa da detonatore. È la notte del 26 dicembre scorso quando la Volante della Polizia interviene dopo la segnalazione di una accesa lite familiare. Gli agenti arrivano in un’abitazione dove l’atmosfera è tutt’altro che festiva con rancori, problemi economici irrisolti ed equilibri fragili messi alla prova da settimane difficili. In casa il clima è tesissimo, tra i coniugi c’è stato uno scontro fisico e lui ha bevuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite in famiglia esplode sotto l’albero. Uomo accusato di maltrattamenti. Arriva la polizia e scatta l’arresto Leggi anche: Accusato di maltrattamenti in famiglia: assolto 64enne Leggi anche: Maltrattamenti alla compagna. Scatta l’arresto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ?Nigeria, esplode una bomba in una moschea: almeno 7 morti. «È stato un attentato». Urla, insulti e schiaffoni: lite di famiglia in un supermercato di Catania a Natale - Tra le corsie del supermercato, una coppia – lui di 32 anni e lei di 28 – si sarebbe imbattuta casualmente nell’ex cognata dell’uomo. msn.com

