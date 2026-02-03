Maltrattamenti e lesioni scatta l’arresto | 28enne in carcere a Mantova

I Carabinieri di Canneto sull’Oglio hanno arrestato un 28enne di Casalromano, accusato di maltrattamenti e lesioni. L’uomo è stato portato in carcere a Mantova dopo aver subito un controllo. L’indagine è partita da alcune denunce e ha portato all’arresto immediato.

Un 28enne residente a Casalromano è finito in carcere a Mantova dopo essere stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Canneto sull'Oglio. L'operazione è nata dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Mantova. L'uomo, che doveva scontare una pena residua di tre anni e tre mesi di reclusione, era già stato condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati commessi nel 2025. Le indagini sono state avviate dopo che l'uomo aveva continuato a violare le norme della custodia cautelare, rendendo necessario l'arresto per far fronte alla sua attesa in carcere.

