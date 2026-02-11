Amelia Rosselli la poesia è musica Un corpo a corpo con la lingua
Amelia Rosselli, una delle voci più importanti della poesia italiana del Novecento, è scomparsa trent’anni fa. La sua morte, avvenuta in modo volontario, ha lasciato un vuoto nel panorama culturale. La sua poesia, che definiva “musica”, continua a influenzare scrittori e lettori, mantenendo intatta la sua forza e attualità.
Figura imprescindibile della nostra poesia del Novecento, ma attualissima ancora oggi, Amelia Rosselli ci ha lasciato tragicamente, volontariamente, trent’anni fa. Tornare ai suoi testi è qualcosa di sorprendente e insieme di appagante, a cominciare dall’esordio avvenuto nel 1964 con Variazioni belliche, opera per la quale ricordiamo il commento, ormai storico e di invariata efficacia, di Pier Paolo Pasolini, il quale ne sottolineava la presenza del lapsus, nel senso della lingua e della psiche, osservando che si trattava comunque di "un tema secondario rispetto ai grandi temi della Nevrosi e del Mistero ", presenze centrali nel "corpo" delle poesie dell’autrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
