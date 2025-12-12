L’Eredità puntata speciale in prima serata con Marco Liorni | ecco quando

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atteso ritorno de “L’Eredità” in una puntata speciale in prima serata, condotta da Marco Liorni, promette emozioni e sorprese. La serata, dedicata ai fan del quiz, offrirà un’occasione unica per vivere momenti di intrattenimento in un contesto diverso dal consueto. Ecco tutte le informazioni sulla data e le novità di questa imperdibile puntata.

L’Eredità, grandissima novità per i fan del programma: puntata speciale con Marco Lioni in prima serata, ecco quando. Negli ultimi anni, la sfida tra Rai e Mediaset è diventata sempre più avvincente ed entusiasmante. Sul fronte serie televisive, l’Azienda di Stato continua a lanciare prodotti interessanti come “Mare Fuori”, “Mina Settembre” o “Don Matteo. Marco Liorni – Cityrumors.it – Foto Instagram La società dei Berlusconi, invece, da qualche anno sta prendendo i diritti di trasmissione delle serie turche e sta ottenendo numeri impressionanti sul fronte degli ascolti. Bella anche il duello con i game show: Mediaset, in estate, ha lanciato “La Ruota della Fortuna” riportando in tv un programma di tantissimi anni fa. Cityrumors.it

“L’Eredità Gran Galà Telethon”, una puntata speciale in prima serata - Appuntamento su Rai1 con la prima serata di “ L’Eredità Gran Galà Telethon ”, in onda il 21 dicembre alle ore 21. sorrisi.com

L’Eredità, Marco Liorni in prima serata: quando andrà in onda la puntata speciale - Così Marco Liorni è pronto a pilotare la puntata de L’Eredità per sostenere Telethon, l’appuntamento speicale andrà in onda il prossimo 21 dicembre alle 21. msn.com

l8217eredit224 puntata speciale in prima serata con marco liorni ecco quando

© Cityrumors.it - “L’Eredità”, puntata speciale in prima serata con Marco Liorni: ecco quando