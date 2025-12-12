L’Eredità puntata speciale in prima serata con Marco Liorni | ecco quando

L’atteso ritorno de “L’Eredità” in una puntata speciale in prima serata, condotta da Marco Liorni, promette emozioni e sorprese. La serata, dedicata ai fan del quiz, offrirà un’occasione unica per vivere momenti di intrattenimento in un contesto diverso dal consueto. Ecco tutte le informazioni sulla data e le novità di questa imperdibile puntata.

L’Eredità, grandissima novità per i fan del programma: puntata speciale con Marco Lioni in prima serata, ecco quando. Negli ultimi anni, la sfida tra Rai e Mediaset è diventata sempre più avvincente ed entusiasmante. Sul fronte serie televisive, l’Azienda di Stato continua a lanciare prodotti interessanti come “Mare Fuori”, “Mina Settembre” o “Don Matteo. Marco Liorni – Cityrumors.it – Foto Instagram La società dei Berlusconi, invece, da qualche anno sta prendendo i diritti di trasmissione delle serie turche e sta ottenendo numeri impressionanti sul fronte degli ascolti. Bella anche il duello con i game show: Mediaset, in estate, ha lanciato “La Ruota della Fortuna” riportando in tv un programma di tantissimi anni fa. Cityrumors.it

