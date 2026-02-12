L' Eredità Alice piomba in studio vestita così | si scatena il delirio

Alice è entrata in studio vestita in modo sorprendente, scatenando subito il delirio tra il pubblico e i concorrenti. La scena ha attirato l’attenzione, anche nei giorni più caldi delle Olimpiadi, quando lo studio di L’Eredità si riempie di curiosità e sguardi rivolti a lei. La trasmissione, condotta da Marco Liorni su Rai 1, continua a essere al centro dell’attenzione, tra parole, legami e la famigerata Ghigliottina, dove si decide il montepremi.

Ancora qui. Sempre qui. Anche nei giorni olimpici si torna nello studio de L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina, il famigerato atto finale dove ci si gioca il montepremi, la vittoria, i soldi. La puntata in questione è quella di giovedì 12 febbraio. Dunque, un breve "recap" di quanto accaduto alla vigilia: lo scettro di campionessa, per la seconda volta, è andato ad Alice, la concorrente catanese e nella vita organizzatrice di eventi. Bella, giovane e determinata, purtroppo Alice, al suo secondo tentativo, non ha azzeccato la soluzione finale per i 20mila euro che erano rimasti sul piatto dopo tagli e dimezzamenti.

