Confcommercio lancia la sfida ai sindaci | Il 2026 sia l' anno del commercio di vicinato
Confcommercio invita i sindaci a fare del 2026 l’anno del commercio di vicinato, promuovendo politiche urbane che valorizzino le attività locali. L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle imprese di prossimità come elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la vivibilità delle comunità, ponendo le basi per un commercio più forte e resiliente nel territorio cesenate.
Fare del 2026 l’anno del commercio, mettendo le attività di vicinato al centro delle politiche urbane del cesenate. È la proposta avanzata da Confcommercio di Cesena, che chiede ai sindaci una svolta concreta per sostenere negozi, servizi e aree terziarizzate, nel centro storico come nei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
