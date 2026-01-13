Confcommercio lancia la sfida ai sindaci | Il 2026 sia l' anno del commercio di vicinato

Confcommercio invita i sindaci a fare del 2026 l’anno del commercio di vicinato, promuovendo politiche urbane che valorizzino le attività locali. L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle imprese di prossimità come elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la vivibilità delle comunità, ponendo le basi per un commercio più forte e resiliente nel territorio cesenate.

